Кочаряну и Ко не сообщили, что их миссия провалена

Такие, как Роберт Кочарян, это персоналии, обслуживающие вчерашний день, приведший к поражению самой Армении. Это те, кто выпестовал националистическую доктрину "великой Армении", доктрину "превосходства", "особой миссии" армянского народа и так далее. Эта идеологическая мишура в той или иной мере обслуживала интересы и западных держав, и России против тюркского мира, против Азербайджана и Турции в 19-м и 20-м веках.

Об этом сказал в беседе с Day.Az историк и политолог, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов, комментируя инсинуации, озвучиваемые армянской реваншистской оппозицией, в частности экс-президентом РА Робертом Кочаряном.

Тот миропорядок, в который была встроена армянская прошивка, сегодня рушится на наших глазах, отметил Гусейнов. И одним из основных элементов обрушения стала победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и последовавшие за ней события. Эта победа изменила не только саму парадигму региональной политики, но и показала, что "армянский вопрос" больше не может быть рычагом давления и представлять какую-то ценность для западных кураторов вообще.

"Таким, как Кочарян, видимо, не сообщили, что их миссия провалилась. Либо они надеются, что что-то изменится и кураторы снова назначат им цену. Однако реальность такова, что и внешние кураторы, и диаспора с церковью бессильны что-то изменить. Поскольку были ведомыми участниками того проекта, который сегодня рушится. Все они получали силу и поддержку извне. И сейчас мы видим, что армянская церковь и диаспора фактически стали врагами армянского государства. Ресурс триады армянская диаспора-церковь-политические организации на сегодня иссяк. Такие, как Роберт Кочарян, грезят вчерашним днем", - сказал азербайджанский историк.

По словам Ризвана Гусейнова, правительство Никола Пашиняна заявило, что строит реальную Армению в ее реальных границах. Независимо от того, насколько искренен Пашинян, главное, считает наш собеседник, - это то, что Ереван объявил об отказе от концепции "великой Армении", от претензий на наследие, культуру и территории других народов. Кабинет Пашиняна продвигает эту идею и старается доказать свои намерения реальными шагами. И правильно делает, потому что это единственный выход для спасения армянской государственности, считает Гусейнов.

Силы, поддерживающие Пашиняна, хотят спасти армянскую государственность. Между тем, армянская церковь и диаспора, наоборот, готовы спровоцировать новый конфликт и принести в жертву армянскую государственность. Чтобы армянский народ бежал из региона, рассеялся и стал пищей для националистов, рассчитывающих в каком-то будущем цикле снова использовать рассеянных по диаспоре армян для обслуживания политических целей внешних кураторов. Для предотвращения таких сценариев, для спасения Армении нужны экономические проекты вроде "Маршрута Трампа", которые позволят обеспечить армянскому государству независимость не на словах, а на деле. Подобный глобальный проект, по всей видимости, будет освобожден от контроля со стороны России, Франции, ряда других стран и политических кругов.

В любом случае, у Армении выход один - если она сможет довести до конца мирную повестку с Азербайджаном и Турцией, ей удастся спасти свою государственность и вырваться из-под контроля внешних акторов, готовых приносить в жертву армянский народ и его интересы", - сказал Ризван Гусейнов.

Лейла Таривердиева