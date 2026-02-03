В этой части Баку не временно не будет газа

Завтра в некоторых частях Баку будут перебои с газоснабжением.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Производственное объединение "Азеригаз", это связано с проведением ремонтных работ.

"В целях устранения утечки, выявленной на газопроводе "Мотодром", 3 февраля с 10:00 до завершения работ будет временно прекращено газоснабжение части Бинагадинского района, поселка Биляджари и территории Мотодрома", - говорится в сообщении.