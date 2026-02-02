Китай выразил протест США

Китай выразил резкий протест в связи с необоснованными задержаниями и допросами сотрудников китайских компаний на въезде в США.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам дипломата, в последнее время правоохранительные органы США неоднократно проводили длительные и необоснованные допросы, задержания и депортации сотрудников китайских компаний. "Китай выражает сильное недовольство и решительный протест в связи с этим", - сказал Линь Цзянь.

Он обвинил американские правоохранительные органы в жестоких методах, нарушающих законные права китайских граждан и подрывающих деловую атмосферу между странами. Дипломат призвал Вашингтон немедленно прекратить подобные действия и предупредил, что Пекин продолжит принимать все необходимые меры для защиты своих граждан.