Назван оптимальный объем памяти для ПК

Редактор портала ZDNet Сезар Каденас назвал объем оперативной памяти, который оптимален для компьютера в 2025 году. Материал доступен на сайте медиа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист объяснил, что подходящий объем оперативной памяти для персонального компьютера зависит от задач, для которых он будет использоваться, и операционной системы (ОС). Так, для офисного устройства на Windows 11 будет достаточно 16 гигабайт памяти. Для компьютеров на macOS и ChromeOS, из-за специфики этих платформ, будет оптимально от 8 гигабайт памяти.

При этом для видеоигр или работы с графикой или видео может потребоваться больше оперативной памяти. В этом случае технический обозреватель посоветовал выбирать компьютер, имеющий 32 гигабайта памяти. "Больше оперативной памяти обеспечит более плавную работу игр и рабочих приложений для видеомонтажа", - подчеркнул специалист.

Каденас допустил, что ограниченному кругу пользователей может потребоваться устройство, имеющее 48 или даже 64 гигабайта памяти. Как правило, такие люди занимаются редактированием видео в разрешении 8К, сложными техническими расчетами или другими профессиональными задачами. Но для большинства пользователей ПК, имеющий больше 32 гигабайт памяти, будет избыточным.