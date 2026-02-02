https://news.day.az/society/1813414.html Пожар в Барде возле частных домов - ВИДЕО В селе Даргалар в Барде произошел пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вблизи частных домов загорелись кустарник и деревья. На место происшествия прибыли силы Министерства по чрезвычайным ситуациям, в том числе два пожарных автомобиля. Пожар удалось потушить до того, как огонь мог распространиться на дома.
