Пожар в Барде возле частных домов - ВИДЕО

В селе Даргалар в Барде произошел пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, вблизи частных домов загорелись кустарник и деревья. На место происшествия прибыли силы Министерства по чрезвычайным ситуациям, в том числе два пожарных автомобиля. Пожар удалось потушить до того, как огонь мог распространиться на дома.