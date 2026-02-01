Демократы выигрывают довыборы в Сенат Техаса в исторически республиканском округе

Кандидат от Демократической партии США одержал победу на довыборах в Сенат Техаса с преимуществом в 14 процентных пунктов после подсчета голосов, передает Day.Az.

Отмечается, что этот округ традиционно считался республиканским: десятилетиями он голосовал за кандидатов от Республиканской партии.

На выборах 2024 года Дональд Трамп победил здесь с отрывом в 17 процентных пунктов.