В чем соврал и в чем прав Роман Багдасарян? - о целях России в армяно-азербайджанском конфликте

Автор: Акпер Гасанов

Заявление армянского журналиста Романа Багдасаряна, сделанное в интервью каналу BT News, вновь возвращает в повестку один из самых болезненных и принципиальных вопросов 44-дневной войны: кто именно и на каких основаниях применил против Азербайджана ракету "Искандер-М"? По словам Багдасаряна, удар по городу Шуша был нанесен российской ракетой "Искандер-М", запущенной якобы с акватории Каспийского моря.

Начнем с того, что во время разминирования территории Шуши в марте-апреле 2021 года Азербайджан заявил, что в городе были найдены обломки ракеты "Искандер-M", которые, по оценке Азербайджанской национальной агентства по разминированию (ANAMA), были выпущены армянскими силами в ходе боевых действий осенью 2020 года.

При этом, еще в конце 44-дневной войны, в ноябре 2020 года, представители армянской стороны подтвердили применение системы "Искандер" против Азербайджана, но не уточняли точных дат и целей, где именно эти ракеты были запущены. Наконец, в интервью одному из армянских СМИ в феврале 2021 года премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждал критику со стороны бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, который спрашивал, почему армянские "Искандер" не были использованы в начале 44-дневной войны.

Пашинян тогда сказал, что Саргсян должен сам знать ответы на многие вопросы: "Пусть он сам ответит, почему ракеты "Искандер" не взорвались или взорвались лишь на 10%". После чего он добавил, что сам не знает, почему все именно так и случилось и возможно потому что это "оружие 80-х годов". Такое вот, еще в феврале 2021 года, имело место признание со стороны Никола Пашиняна.

То есть, он не привел прямого признания о попадании по Шуше, но косвенно подтвердил факт применения "Искандеров" армянской стороной и усомнился в их эффективности. Можно ли допустить, что Роман Багдасарян, являющийся негласным глашатаем премьер-министра Армении не в курсе тех признаний Никола Воваевича? Вряд ли. Впрочем, в его заявлении нестыковка вышла еще и иного характера.

Дело в том, что "Искандер" - это сухопутный комплекс и, соответственно, говорить о том, что ракета "Искандер-М" была запущена из акватории Каспийского моря, значит расписываться в дремучем дилетантизме. Или в осознанной манипуляции, рассчитанной на слишком короткую память Азербайджана. Впрочем, если уж речь пошла о манипуляциях, то мы должны напомнить и о том, что российское министерство обороны официально опровергло, что "Искандеры" применялись в ходе 44-дневной войны, заявляя, что, по их данным, они не использовались вообще.

Это - даже не манипуляция, а откровенная и примитивная ложь. В чем легко может убедиться каждый посетитель Парка военных трофеев в Баку, где и выставлены осколки обнаруженной в Шуше ракеты "Искандер-М". И вот тут мы напомним еще об одном, крайне важном моменте этой истории. Он состоит в том, что официальный Баку неоднократно подчеркивал: использован был не экспортный вариант ракеты, который теоретически мог оказаться у третьих стран, а именно версия "Искандер-М", предназначенная исключительно для вооруженных сил РФ.

Это важнейшая деталь. Ведь, если ракета действительно была не экспортной, то возникает логичный вопрос: каким образом она могла оказаться в зоне конфликта? И тут уже впору вспомнить многое иное. Например, позицию российских медийных кругов во время войны. Практически весь спектр российской пропаганды, от телевизионных "экспертов" до радикальных блогеров, демонстративно поддерживал лидеров карабахской хунты.

В гости к ним, во временно оккупированный Ханкенди, приезжал даже целый депутат Госдумы РФ Милонов. Он, как и российские пропагандисты разного пошиба, гостили тогда у тех самых персонажей, которые впоследствии были задержаны, доставлены в Баку и предстали перед судом. Но в 2020 году они воспринимались в Москве как инструмент сохранения влияния в регионе.

Поддержка сепаратистского режима в Карабахе была для России не эмоциональным выбором, а политической технологией: чем дольше сохраняется очаг нестабильности, тем больше возможностей для давления и торга. Отдельного внимания заслуживает вопрос участия в войне иностранных вооруженных элементов. По имеющимся данным, на стороне Армении тогда воевало свыше 500 членов ЧВК "Вагнер".

Этот факт сам по себе разрушает миф о том, что война была исключительно армяно-азербайджанским столкновением. Присутствие российских наемников свидетельствует: Москва сохраняла "серую" военную вовлеченность, предпочитая действовать неофициально.

Но и то еще не все. Парк военных трофеев в Баку стал одним из самых символичных итогов победы Азербайджана. Среди экспонатов - не только ракета "Искандер-М", но и множество образцов российской военной техники, обнаруженной у армянской стороны. Российский военный след в 44-дневной войне не ограничивался информационной поддержкой Армении и карабахских сепаратистов. Он был вполне материальным - в виде вооружений, инструкторов, наемников.

Наконец, следует помнить главное: само существование армяно-азербайджанского конфликта было для Москвы стратегическим ресурсом. Карабахский узел давал возможность оказывать давление и на Баку, и на Ереван. Соответственно, полное и справедливое разрешение конфликта означает потерю важнейшего инструмента контроля над Южным Кавказом. Именно поэтому Москва всегда стремилась не к окончательному миру, а к управляемой нестабильности. Именно поэтому так истерят в последнее время российские пропагандисты в диапазоне от Дугина до Соловьева, включая имперский "Царьград-ТВ".

Все они сетуют на то, что в августе прошлого года. в Вашингтоне, в присутствии Президента США Дональда Трампа, произошло парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Страх России по поводу того, что между нашими странами будет установлен окончательный мир, виден и в Баку, и в Ереване. Так что, рассуждая глобально, Роман Багдасарян сказал правду - Россия делала и делает все, дабы не допустить мира между Азербайджаном и Арменией. А в деталях, касательно запуска ракеты "Искандер-М" из акватории Каспийского моря, он примитивно соврал.