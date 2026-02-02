https://news.day.az/society/1813413.html В Гахе Mercedes сбил насмерть пешехода В селе Гюллюк Гахского района водитель Эльмар Мансумов, управляя автомобилем марки "Mercedes", сбил пешехода - 78-летнего Абдурахмана Алиева, который переходил дорогу. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, мужчина скончался на месте от полученных травм.
