В Гахе Mercedes сбил насмерть пешехода

В селе Гюллюк Гахского района водитель Эльмар Мансумов, управляя автомобилем марки "Mercedes", сбил пешехода - 78-летнего Абдурахмана Алиева, который переходил дорогу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, мужчина скончался на месте от полученных травм.

В региональной пресс-службе МВД сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело, проводится расследование.