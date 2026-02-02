Ракетка Новака Джоковича ушла с аукциона за рекордную сумму

Ракетка серба Новака Джоковича, которой он играл в победном финале Открытого чемпионата Австралии 2012 года, была продана на аукционе за 540 тыс. долларов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ESPN.

Финал 2012 года стал самым продолжительным в истории решающих матчей турниров Большого шлема: Джокович победил испанца Рафаэля Надаля после 5 часов 53 минут борьбы.

Сумма продажи стала рекордной для теннисных ракеток. Предыдущий рекорд принадлежал ракетке испанца Карлоса Алькараса, с которой он победил Джоковича в финале Уимблдона-2023 - тогда она была продана за 173 тыс. долларов.

На момент аукциона Джоковичу 38 лет, он занимает 4-е место в рейтинге ATP и выиграл 101 титул в одиночном разряде, включая 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд среди мужчин. В его копилке также золото Олимпиады 2024 года, бронза Олимпиады-2008 и Кубок Дэвиса-2010. Джокович провёл 428 недель в статусе первой ракетки мира - абсолютный рекорд.

Australian Open открывает сезон турниров Большого шлема и проходит на харде. Джокович становился победителем этого турнира 10 раз, а в 2012 году выиграл его в третий раз.

Ранее мы сообщали, что финал Открытого чемпионата Австралии по теннису 2026 года может стать последним для сербского теннисиста Новака Джоковича на этом турнире.