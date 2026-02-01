Начальник генштаба Индии посетил Армению

Делегация Индийских вооруженных сил совершила визит в Армению.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство обороны Армении.

Отмечается, что делегацию возглавляет начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Анил Чаухан.