https://news.day.az/world/1813399.html Начальник генштаба Индии посетил Армению Делегация Индийских вооруженных сил совершила визит в Армению. Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство обороны Армении. Отмечается, что делегацию возглавляет начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Анил Чаухан.
