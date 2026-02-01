Иран добивается признания права на мирное обогащение урана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности Тегерана к заключению справедливого и честного соглашения по ядерной программе.

Как передает Day.Az, об этом министр сказал в интервью CNN, комментируя ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

По его словам, это возможно даже в краткосрочной перспективе: "Давайте не будем говорить о невозможных вещах и не упустим шанс заключить соглашение, гарантирующее отсутствие ядерного оружия".

Арагчи подчеркнул, что Иран ожидает снятия санкций и признания права на мирное обогащение урана: "Если наше право на обогащение будет признано, и мы сможем продолжать обогащение с мирными целями, тогда любые детали могут обсуждаться, и мы можем сесть вместе в любом формате и прийти к результату".

Министр также отметил, что успешное соглашение откроет новые возможности для экономического сотрудничества с США и странами региона: "Если мы придем к взаимопониманию и недоразумения будут устранены, откроются большие возможности для торговли и инвестиций, особенно в энергетике и транспорте".