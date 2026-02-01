ЕС может впервые ввести санкции против Кыргызстана

Евросоюз может впервые ввести санкции против Кыргызстана за содействие России в обход ограничительных мер.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе, отмечая, что эти меры обсуждаются в рамках подготовки 20-го пакета санкций ЕС в связи с войной в Украине.

По данным агентства, Кыргызстан может стать первой страной постсоветского пространства, к которой будет применён механизм наказания за нарушение санкционного режима. В частности, рассматривается возможность запрета на поставки в республику станков и радиоэлектронного оборудования.

Источник Bloomberg уточнил, что инициатива направлена на предотвращение обхода действующих санкций против России, а также на ограничение доступа союзников Москвы к технологиям и оборудованию, которые могут использоваться в военной или стратегической сфере.