В Китае начал работу новый газовоз объемом 174 000 м³

Китай ввёл в эксплуатацию газовоз "Тяньшань" объёмом 174 000 м3 - очередное чудо судостроительной промышленности.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Новый газовоз для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) "Тяньшань" был официально введён в эксплуатацию в Шанхае 30 января 2026 года, почти на два месяца раньше запланированного срока.

"Тяньшань" оснащён самым современным в мире двигательным устройством с двухтопливным двигателем, который может работать как на традиционном дизельном топливе, так и на СПГ. По сравнению с традиционными судами, работающими на нефти, это судно может сократить выбросы углекислого газа примерно на 10 тонн в день, отмечают СМИ.