Находящиеся под землей газохранилища ФРГ на сегодняшний день заполнены менее, чем на 34 процента - таких показателей не было с "кризисного" для страны 2022 года, когда прекратились поставки газа из России. Об этом пишет газета Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Подчеркивается, что хранилища стали расходовать свои запасы особенно усердно. Издание уточняет, что сегодня Германия особенно в этом нуждается, так как снегу и обледенению "не видно конца" - особенно от снежной зимы пострадал Берлин.

Bild отметила, что во избежание дефицита газа, который может возникнуть зимой 2027 года, летом стране потребуется накапливать на 50 процентов больше ресурсов, чем в прошлом году.