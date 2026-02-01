Пользователи пожаловались на массовые поломки процессоров AMD

Издание WCCFTech сообщило о росте числа жалоб на внезапные отказы процессоров AMD Ryzen 5 9600X, зафиксированные в течение последнего месяца. Большинство описанных инцидентов связано с использованием материнских плат ASRock 600-й и 800-й серий, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сообщениям пользователей, в основном на форуме Reddit, типовой сценарий выглядит одинаково: система, стабильно работавшая несколько месяцев, внезапно перестает загружаться. При включении на плате загораются диагностические индикаторы, указывающие на неисправность процессора или оперативной памяти. Попытки восстановления, включая сброс настроек, обновление BIOS или замена компонентов, результата не приносят, после чего владельцы вынуждены обращаться за гарантийной заменой.

Отдельные пользователи заявляют о повторных случаях выхода процессора из строя. Так, один из них сообщил, что его первый Ryzen 5 9600X отказал осенью 2025 года, а замененный по гарантии экземпляр проработал около трех месяцев и тоже вышел из строя при актуальной версии BIOS. Аналогичный опыт описывают и другие пользователи, включая владельцев систем на платах ASRock B850M.

На данный момент неясно, связаны ли участившиеся отказы с особенностями управления напряжением в BIOS материнских плат ASRock либо с возможным дефектом самих процессоров. AMD и ASRock официальных комментариев по данной ситуации пока не предоставили.