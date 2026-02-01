В Китае узнали секреты американского B-21

Специалисты китайского центра исследований и разработок в области аэродинамики вычислили особенности конструкции новейшего стратегического бомбардировщика Военно-воздушных сил (ВВС) США B-21 Raider. Секреты самолета узнали при помощи нового программного обеспечения, пишет 19FortyFive, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что платформа PADJ-X позволяет выявлять аэродинамические ограничения конструкции, основываясь на открытых данных о B-21. Комплекс может моделировать аэродинамические характеристики, поведение двигательной установки, а также радиолокационную и инфракрасную сигнатуры. Ученые изучали американский бомбардировщик, используя 288 настраиваемых параметров.

"Если PADJ-X окажется таким эффективным, как утверждают его разработчики, его наиболее значительное влияние может быть оказано на разработку собственных самолетов в Китае, а не на выявление уязвимостей в зарубежных системах", - говорится в сообщении.