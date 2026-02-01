Австралийский чемпионат может стать прощальным для Новака Джоковича

Финал Открытого чемпионата Австралии по теннису 2026 года может стать последним для сербского теннисиста Новака Джоковича на этом турнире.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Punto de Break, об этом он заявил после матча с испанцем Карлосом Алькарасом.

Джокович впервые в карьере уступил в финале Australian Open и признался, что пока не уверен в своих дальнейших планах. По его словам, он не готов принимать долгосрочные решения относительно будущего и не знает, вернётся ли в Австралию в качестве действующего игрока.

38-летний Джокович занимает 4-е место в рейтинге ATP. На его счету 101 титул в одиночном разряде, включая рекордные 24 победы на турнирах Большого шлема. Серб также является олимпийским чемпионом 2024 года и рекордсменом по количеству недель в статусе первой ракетки мира.

Открытый чемпионат Австралии - первый турнир Большого шлема в сезоне, проходящий на хардовом покрытии. Джокович выигрывал его рекордные 10 раз.