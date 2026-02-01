https://news.day.az/unusual/1813395.html Ученые предупреждают о сильной активности Солнца в ближайшие дни Сегодня на Солнце зафиксировано мощное извержение класса "X" - самый высокий уровень активности. Как передает Day.Az, об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. По данным ученых, в ближайшие дни последствия этих вспышек могут сказаться на Земле.
