Ученые предупреждают о сильной активности Солнца в ближайшие дни

Сегодня на Солнце зафиксировано мощное извержение класса "X" - самый высокий уровень активности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

По данным ученых, в ближайшие дни последствия этих вспышек могут сказаться на Земле.

"Центр извержения будет находиться в зоне прямого влияния на Землю с 3 февраля, вторника, до 7 февраля, субботы", - отмечается в сообщении. При этом уточняется, что в этот период возможно усиление воздействия солнечной активности на Землю.

Напомним, что утром 1 февраля на Солнце уже были зафиксированы три вспышки класса "M".