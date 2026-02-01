Иран обнародовал список погибших в ходе протестов

Администрация президента Ирана опубликовала список с именами погибших в результате недавних протестов.

Как сообщает Day.Az, в документе указаны 2 986 человек.

"По распоряжению президента публикуется список из 2 986 человек", - говорится в заявлении администрации.

В сообщении отмечается, что официальное число погибших составило 3 117 человек. Разница в 131 имя объясняется тем, что личности этих жертв пока не установлены - их имена будут включены в дополнительный список.

Протесты в Иране начались 29 декабря после резкого падения курса риала и охватили большинство крупных городов страны. С 8 января, по словам министра иностранных дел Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные лица. Власти возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Общее число погибших, по данным Арагчи, включает как мирных граждан, так и сотрудников сил безопасности.