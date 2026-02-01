Анкара может стать площадкой переговоров США и Ирана

Власти Турции, Египта и Катара работают над организацией встречи спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с представителями Ирана в Анкаре в ближайшие дни.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Axios.

По информации источников, встреча может состояться уже в течение недели. "Дело продвигается. Мы делаем все возможное", - отметил представитель одной из стран, участвующих в организации переговоров.

Американские чиновники подтвердили возможность проведения консультаций в Турции и подчеркнули, что администрация Дональда Трампа "по различным каналам сообщила Ирану о готовности к встрече для заключения сделки".

Ранее сегодня Дональд Трамп заявил, что США надеятся на достижение соглашения с Ираном.