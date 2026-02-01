https://news.day.az/world/1813408.html Пакистанские силы безопасности ликвидировали 145 боевиков в Белуджистане За последние два дня пакистанские силы безопасности нейтрализовали 145 боевиков в провинции Белуджистан. Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель провинциальных властей.
Отмечается, что рейды стали ответной мерой на один из самых масштабных и смертоносных актов насилия, совершенных террористическими группами в регионе за последние годы.
Ранее ответственность за серию нападений в Белуджистане, в результате которых погибли более 80 человек, взяла на себя сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана"
