Пакистанские силы безопасности ликвидировали 145 боевиков в Белуджистане

За последние два дня пакистанские силы безопасности нейтрализовали 145 боевиков в провинции Белуджистан.

Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель провинциальных властей.

Отмечается, что рейды стали ответной мерой на один из самых масштабных и смертоносных актов насилия, совершенных террористическими группами в регионе за последние годы.

Ранее ответственность за серию нападений в Белуджистане, в результате которых погибли более 80 человек, взяла на себя сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана"