На Солнце произошло 16 сильнейших вспышек

На Солнце 1 февраля зафиксировали 16, одна из которых высочайшего класса - Х.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, ранее сообщалось о вспышке Х1.04 и еще трех вспышках класса М - М1.0, М1.7 и М1.9. Кроме того, в течение дня было зафиксировано еще 12 вспышек. Последняя - около 21:00 мск.

"1 февраля в 21:19 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N14E40) зарегистрирована вспышка M2.1 продолжительностью 7 минут", - уточняется в сообщении.

Все вспышки произошли в активной области 4366.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.