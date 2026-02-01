"Карабах" усиливает состав новым футболистом

Команда "Карабах" усиливает свой состав новым игроком.

Как передает Day.Az со ссылкой на Offsideplus.az, об этом сообщил главный тренер клуба Гурбан Гурбанов.

Он отметил, что переговоры с Жереми Гнали находятся на завершающем этапе.

23-летний футболист может играть на позиции левого защитника и вингера.

В данный момент он выступает за кипрский клуб АЕК (Ларнака).

В текущем сезоне Гнали провел 26 матчей и сделал 5 результативных передач.