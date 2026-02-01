https://news.day.az/sport/1813403.html "Карабах" усиливает состав новым футболистом Команда "Карабах" усиливает свой состав новым игроком. Как передает Day.Az со ссылкой на Offsideplus.az, об этом сообщил главный тренер клуба Гурбан Гурбанов. Он отметил, что переговоры с Жереми Гнали находятся на завершающем этапе. 23-летний футболист может играть на позиции левого защитника и вингера.
"Карабах" усиливает состав новым футболистом
Команда "Карабах" усиливает свой состав новым игроком.
Как передает Day.Az со ссылкой на Offsideplus.az, об этом сообщил главный тренер клуба Гурбан Гурбанов.
Он отметил, что переговоры с Жереми Гнали находятся на завершающем этапе.
23-летний футболист может играть на позиции левого защитника и вингера.
В данный момент он выступает за кипрский клуб АЕК (Ларнака).
В текущем сезоне Гнали провел 26 матчей и сделал 5 результативных передач.
