Трамп выразил надежду на достижение соглашения с Ираном

Он также подчеркнул, что США располагают крупнейшими и мощнейшими кораблями в регионе, находящимися очень близко.
Президент выразил надежду на достижение соглашения с Ираном: "Надеюсь, нам удастся заключить сделку. Если же соглашения не будет, тогда мы узнаем, был ли он прав".
