Трамп выразил надежду на достижение соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что возможная атака США может спровоцировать региональный конфликт, сообщает Day.Az.

"Почему бы ему это не сказать? Конечно, он так скажет", - отметил Трамп в беседе с репортерами.

Он также подчеркнул, что США располагают крупнейшими и мощнейшими кораблями в регионе, находящимися очень близко.

Президент выразил надежду на достижение соглашения с Ираном: "Надеюсь, нам удастся заключить сделку. Если же соглашения не будет, тогда мы узнаем, был ли он прав".