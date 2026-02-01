Назван самый ценный бренд в мире

Компания Apple заняла первое место в рейтинге самых ценных брендов мира по версии Brand Finance Global 500 - 2026.

Как сообщает Day.Az, Стоимость бренда оценивается в 607,6 млрд долларов.

Второе и третье места в списке заняли Microsoft и Google. Далее в рейтинге расположились Amazon, Nvidia, TikTok, Walmart, Samsung, Facebook и State Grid.

США лидируют по количеству компаний в списке - 192 бренда из 500 принадлежат американским компаниям. На втором месте находится Китай (68 брендов), далее следуют Япония и Франция (по 33), Германия (26) и Великобритания (25).

Наибольший рост стоимости показала финтех-компания Revolut (+239%), а наибольшее снижение - Tesla (-35,8%).