ДТП в Гяндже, двое госпитализированы

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария случилась на проспекте Низами Гянджеви. В столкновении двух автомобилей пострадали Э. Наджафов, 2006 года рождения, и еще один человек - их госпитализировали. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, проводится расследование.