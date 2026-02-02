ДТП в Гяндже,

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария случилась на проспекте Низами Гянджеви.

В столкновении двух автомобилей пострадали Э. Наджафов, 2006 года рождения, и еще один человек - их госпитализировали.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, проводится расследование.