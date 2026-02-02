https://news.day.az/society/1813424.html ДТП в Гяндже, двое госпитализированы В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария случилась на проспекте Низами Гянджеви. В столкновении двух автомобилей пострадали Э. Наджафов, 2006 года рождения, и еще один человек - их госпитализировали. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, проводится расследование.
