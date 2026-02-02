Над этим городом заметили "четыре луны"

В ночь на 1 февраля жители Санкт-Петербурга стали свидетелями необычного зрелища - в небе над городом заметили так называемые "четыре луны".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание "Фонтанка", в сети появились фотографии очевидцев, на которых запечатлены четыре светящихся объекта, внешне напоминающие Луну, но отличающиеся по яркости.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус пояснил, что речь идет не о редком астрономическом явлении, а об оптической иллюзии, связанной с особенностями съемки.

По его словам, эффект возникает при фотографировании яркого объекта через многослойный стеклопакет: свет Луны многократно отражается между стеклами, из-за чего на снимке появляются несколько "дубликатов" изображения.

При этом эксперт отметил, что в природе действительно существует явление, известное как парселена или "ложная Луна", при котором на небе можно наблюдать несколько лунных дисков. Однако в таком случае настоящая Луна располагается в центре, а ее более блеклые копии - по обе стороны.

Парселена возникает вследствие преломления лунного света в кристаллах льда, содержащихся в высоких перисто-слоистых облаках, и визуально выглядит иначе, чем зафиксированное в Санкт-Петербурге оптическое отражение.