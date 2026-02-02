Мощный шторм обрушился на Индонезию

Провинцию Восточная Ява в Индонезии накрыл мощный шторм, вызвавший серьезные разрушения, передает Day.Az.

Как сообщают местные СМИ, сильнее всего пострадал город Моджакерто. В результате разгула стихии повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, зафиксирован значительный материальный ущерб.

По имеющейся информации, десятки человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На опубликованных в сети видеокадрах видно последствия шторма - разрушенные строения и поваленные конструкции.