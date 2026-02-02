https://news.day.az/world/1813422.html Мощный шторм обрушился на Индонезию - ВИДЕО Провинцию Восточная Ява в Индонезии накрыл мощный шторм, вызвавший серьезные разрушения, передает Day.Az. Как сообщают местные СМИ, сильнее всего пострадал город Моджакерто. В результате разгула стихии повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, зафиксирован значительный материальный ущерб.
Мощный шторм обрушился на Индонезию - ВИДЕО
Провинцию Восточная Ява в Индонезии накрыл мощный шторм, вызвавший серьезные разрушения, передает Day.Az.
Как сообщают местные СМИ, сильнее всего пострадал город Моджакерто. В результате разгула стихии повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, зафиксирован значительный материальный ущерб.
По имеющейся информации, десятки человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На опубликованных в сети видеокадрах видно последствия шторма - разрушенные строения и поваленные конструкции.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре