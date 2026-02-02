В европейской стране зафиксировали резкий рост заболеваемости туберкулезом

В Великобритании зафиксировали резкий рост заболеваемости туберкулезом в 2025 году. Об этом сообщила британская газета The Daily Express со ссылкой на данные Агентство по безопасности здравоохранения страны (UKHSA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно опубликованной информации, за последние несколько лет число случаев туберкулеза в стране значительно увеличилось. В 2025 году в Великобритании было зарегистрировано 5424 случая заболевания, что на 25% превышает показатель 2022 года.

При этом пик заболеваемости пришелся на 2024 год, когда в стране выявили 5480 случаев туберкулеза. Наибольшее число заболевших, как уточняется, зафиксировано на северо-востоке Соединенного Королевства.

В материале также отметили, что современная форма туберкулеза в основном поражает легкие. Заболевание сопровождается такими симптомами, как кашель с примесью крови и потеря веса.