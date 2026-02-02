Владельцев Android предупредили о росте числа взломов

В 2025 году эксперты зафиксировали резкий рост числа мошеннических ресурсов с Android-троянами - их количество увеличилось почти в шесть раз по сравнению с 2024 годом.

Как передает Day.Az, об этом Lenta.ru рассказал ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Евгений Егоров.

"По итогам прошлого года специалисты F6 обнаружили активизацию мошеннических сайтов, используемых для фишинга, скама и распространения вредоносных приложений. Особенно заметно выросло количество ресурсов с Android-троянами, маскировавшихся под известные бренды - их выявили и заблокировали почти в шесть раз больше, чем годом ранее", - отметил эксперт.

Егоров подчеркнул, что рост связан с активностью скам-групп, которые заражают устройства на Android. Киберпреступники автоматизировали процесс создания фишинговых ссылок, что также отражается в статистике: количество заблокированных фишинговых ресурсов выросло на 4% - с 3714 до 3851 на один бренд, скам-площадок - на 15% (с 6398 до 7357), а ресурсов с вредоносными приложениями - на 471% (с 28 до 160).

При этом американские хостинг-провайдеры продолжают лидировать по размещению мошеннического контента, направленного на российских пользователей: на них приходилось 84,4% фишинговых и 76,9% скам-ресурсов. Российские провайдеры контролировали лишь 1,6% фишинговых и 8,2% скам-ресурсов.