https://news.day.az/hitech/1813423.html Китайская компания показала нового человекоподобного робота - ВИДЕО Китайская корпорация Xpeng представила нового человекоподобного робота IRON в Шэньчжэне. Как сообщает Day.Az, производитель подчеркнул, что особенность робота - максимально естественная и человечная походка, которая приближает его движения к движениям человека.
