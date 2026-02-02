Китайская компания показала нового человекоподобного робота

Китайская корпорация Xpeng представила нового человекоподобного робота IRON в Шэньчжэне.

Как сообщает Day.Az, производитель подчеркнул, что особенность робота - максимально естественная и человечная походка, которая приближает его движения к движениям человека.