https://news.day.az/world/1813427.html Трамп пообещал решить финансовый кризис ООН Президент США Дональд Трамп в интервью газете Politico выразил уверенность, что ему легко удастся решить проблему с невыплатой взносов в ООН некоторыми странами. "Если бы обратились к Трампу , я бы заставил всех платить так же, как заставил платить НАТО", - заявил Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Трамп пообещал решить финансовый кризис ООН
Президент США Дональд Трамп в интервью газете Politico выразил уверенность, что ему легко удастся решить проблему с невыплатой взносов в ООН некоторыми странами.
"Если бы обратились к Трампу <...>, я бы заставил всех платить так же, как заставил платить НАТО", - заявил Трамп, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мне нужно было бы лишь позвонить этим государствам, они бы прислали [банковские] чеки в течение нескольких минут", - сказал американский лидер.
При этом, как отметила газета, Трамп не стал уточнять, собираются ли Соединенные Штаты выплатить ООН "миллиарды долларов, которые они задолжали".
