Центральный защитник "Ренна" продолжит карьеру в "Ливерпуле"

Центральный защитник "Ренна" Жереми Жаке продолжит карьеру в "Ливерпуле". Клубы достигли договоренности по трансферу 20-летнего футболиста.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Переход состоится летом.

Стоимость сделки - 60 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов, утверждает источник. Молодой француз уже согласовал условия контракта с "Ливерпулем".

Напомним, в борьбе за Жереми Жаке также участвовал "Челси". До недавних пор именно лондонцы назывались очевидными фаворитами в гонке за восходящей звездой, однако мерсисайдцы оказались расторопнее.