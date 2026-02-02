https://news.day.az/sport/1813431.html Центральный защитник "Ренна" продолжит карьеру в "Ливерпуле" Центральный защитник "Ренна" Жереми Жаке продолжит карьеру в "Ливерпуле". Клубы достигли договоренности по трансферу 20-летнего футболиста. Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо. Переход состоится летом. Стоимость сделки - 60 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов, утверждает источник.
Центральный защитник "Ренна" Жереми Жаке продолжит карьеру в "Ливерпуле". Клубы достигли договоренности по трансферу 20-летнего футболиста.
Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.
Переход состоится летом.
Стоимость сделки - 60 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов, утверждает источник. Молодой француз уже согласовал условия контракта с "Ливерпулем".
Напомним, в борьбе за Жереми Жаке также участвовал "Челси". До недавних пор именно лондонцы назывались очевидными фаворитами в гонке за восходящей звездой, однако мерсисайдцы оказались расторопнее.
