NASA завершило ключевой этап испытаний для изучения радиационного баланса Земли

Инструмент Libera, разработанный NASA для поддержания глобальной базы данных о радиационном балансе Земли, успешно завершил комплексные экологические испытания. В ходе критически важного этапа были проведены термовакуумные тесты, имитирующие температурные условия и космическую среду, с которыми Libera столкнется во время своей миссии.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, Libera будет установлен на спутник Joint Polar Satellite System-4 (JPSS-4) - совместный проект NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), запуск которого запланирован на 2027 год. После выхода на орбиту спутник получит название NOAA-22.

Проект был выбран в рамках Earth Venture Continuity - программы NASA, направленной на поддержание важных измерений Земли экономичными и инновационными способами по мере завершения более ранних миссий.

Libera продолжит сбор данных о радиационном балансе Земли, начатый серией приборов CERES (Clouds and the Earth's Radiant Energy System), установленных на спутниках Tropical Rainfall Measuring Mission (1997), Terra, Aqua, Suomi National Polar-orbiting Partnership и NOAA-20. Название Libera отсылает к римской мифологии, где Либера - дочь Цереры, что символизирует преемственность с предыдущими миссиями CERES.

NASA занимается мониторингом потоков лучистой энергии в системе Земля-атмосфера более полувека. Эта энергия определяет движение атмосферы и океанов, обеспечивает фотосинтез у растений, формирует защитный озоновый слой и поддерживает жизнь на Земле. Понимание этих потоков позволяет прогнозировать погоду, планировать сельское хозяйство и оценивать тенденции в системе Земли для стратегического планирования и оценки рисков.