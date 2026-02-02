В рамках весенней сессии Милли Меджлиса началось первое пленарное заседание

В рамках весенней сессии Милли Меджлиса началось первое пленарное заседание.

Как передает Day.Az, заседание объявила открытым спикер Сахиба Гафарова.

Весенняя сессия началась с исполнения Государственного гимна.

В повестку первого заседания сессии включено 16 вопросов.