В рамках весенней сессии Милли Меджлиса началось первое пленарное заседание. Как передает Day.Az, заседание объявила открытым спикер Сахиба Гафарова. Весенняя сессия началась с исполнения Государственного гимна. В повестку первого заседания сессии включено 16 вопросов.
