Иран обсуждает формат переговоров с Вашингтоном

Иран проводит анализ деталей возможного возобновления переговоров с Соединенными Штатами.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на пресс-конференции в Тегеране.

По его словам, в настоящее время рассматриваются различные варианты формата переговорного процесса.

Багаи отметил, что страны региона, искренне обеспокоенные текущей ситуацией, пытаются сыграть конструктивную роль и содействовать снижению напряженности. В то же время, по его утверждению, государства - члены Европейского союза, напротив, предпринимают шаги, направленные на эскалацию ситуации.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства добавил, что региональные страны выступают посредниками в передаче посланий между сторонами.

"В этом контексте были переданы определенные сообщения, и в настоящее время иранская сторона находится на этапе принятия решений относительно деталей дипломатического процесса. Есть надежда, что в ближайшие дни появятся конкретные результаты", - заявил он.

Багаи подчеркнул, что предметом возможных переговоров для Ирана остается исключительно ядерная тематика. По его словам, этот вопрос на протяжении многих лет использовался как инструмент давления и введения санкций. В обмен на устранение обеспокоенностей относительно характера своей ядерной программы и формирование доверия Иран требует отмены санкций как своего законного права.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности Тегерана к заключению справедливого и честного соглашения по ядерной программе.