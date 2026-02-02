Сколько мин и боеприпасов обезврежено на освобожденных территориях в январе?

В январе на освобожденных территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 37 противотанковых мин, 337 противопехотных мин и 1364 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в ежемесячном отчете Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) о гуманитарном разминировании на освобожденных территорий.

Всего очистка от мин проведена на площади 1738,3 гектаров.