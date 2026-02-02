https://news.day.az/society/1813523.html Сколько мин и боеприпасов обезврежено на освобожденных территориях в январе? В январе на освобожденных территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 37 противотанковых мин, 337 противопехотных мин и 1364 неразорвавшихся боеприпаса. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в ежемесячном отчете Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) о гуманитарном разминировании на освобожденных территорий.
Всего очистка от мин проведена на площади 1738,3 гектаров.
