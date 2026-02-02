Объявлен состав участников Матча всех звезд НБА-2026

Пресс-служба НБА огласила имена баскетболистов, вызванных на предстоящий Матч всех звезд, который состоится в ночь с 15 на 16 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, от Восточной конференции были приглашены следующие игроки: Донован Митчелл ("Кливленд Кавальерс"), Джален Джонсон ("Атланта Хоукс"), Карл-Энтони Таунс ("Нью-Йорк Никс"), Паскаль Сиакам ("Индиана Пэйсерс"), Норман Пауэлл ("Майами Хит"), Скотти Барнс ("Торонто Рэпторс") и Джейлен Дюрен ("Детройт Пистонс").

Западную конференцию представят Энтони Эдвардс ("Миннесоты Тимбервулвз"), Джамал Мюррей ("Денвер Наггетс"), Чет Холмгрен ("Оклахома-Сити Тандер"), Кевин Дюрант ("Хьюстон Рокетс", Девин Букер из "Финикс Санз", Дени Авдия из "Портленд Трэйл Блэйзерс" и Леброн Джеймс из "Лос-Анджелес Лейкерс".

Отметим, что для рекордсмена НБА по участиям в Матчах всех звезд, 41-летнего Леброна Джеймса это будет 21-й выход на площадку в таком поединке, а для четырехкратного олимпийского чемпиона, 37-летнего Кевина Дюранта - 16-й.

Кроме того, "Встреча звезд" в этом году впервые за долгое время пройдет не в формате "Восток против Запада". Так, 24 баскетболиста разделят на три коллектива: две сборные США и международную команду, они проведут между собой мини-турнир. Финальный состав каждой из них будет объявлен позднее.