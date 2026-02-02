В Азербайджане выявлены нарушения в семи аптеках

В январе 2026 года Аналитико-экспертный центр Министерства здравоохранения провел проверки в общей сложности в 48 фармацевтических учреждениях. Из них 10 проверок были проведены в городе Баку, а 38 - в аптеках, расположенных в других городах и районах республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЭЦ, 32 проверки носили плановый характер, а 16 были внеплановыми.

По итогам проверок в 7 аптеках были выявлены различные нарушения. В связи с обнаруженными нарушениями были составлены соответствующие административные протоколы по статьям 452.1, 452.2 и 452.3 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.