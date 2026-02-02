SOCAR осуществила очередную купонную выплату по облигациям

Очередная купонная выплата по вторым облигациям государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), выпущенным в 2021 году для внутреннего рынка капитала, в размере 1 млн 125 тыс. долларов США была перечислена на счета владельцев облигаций 2 февраля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR Capital.

В результате выплаты 17-го купона общий доход инвесторов по вторым облигациям SOCAR достиг 19 млн 125 тыс. долларов США (по завершении срока обращения совокупный доход составит 22,5 млн долларов США).

По данным SOCAR, объем торгов находящимися в обращении облигациями компании на Бакинской фондовой бирже составил 97,3 млн долларов США, было заключено 1 612 сделок. В целом с момента размещения облигаций SOCAR в 2016 году компания выплатила гражданам и инвесторам процентные доходы на общую сумму 53 млн 125 тыс. долларов США.

В SOCAR Capital сообщили, что следующая купонная выплата по вторым облигациям SOCAR запланирована на 1 мая 2026 года.

Облигации SOCAR на протяжении почти 10 лет сохраняют статус наиболее активно торгуемых корпоративных облигаций на Бакинской фондовой бирже.