Меняется порядок назначения выборов в Верховный Меджлис Нахчыванской АР

Меняется порядок назначения выборов в Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики", обсуждавшемся на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, выборы в Верховный Меджлис Нахчыванской АР назначает председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР.

В соответствии с предлагаемым изменением, выборы в Верховный Меджлис Нахчыванской АР будет назначать Президент Азербайджанской Республики на основании предложений председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР.

Также в случае, если ведение военных действий в условиях войны делает невозможным проведение выборов в Верховный Меджлис Нахчыванской АР, срок полномочий созыва Верховного Меджлиса Нахчыванской АР будет продлен до окончания военных действий. Решение об этом будет приниматься Верховным судом Нахчыванской АР на основании обращения государственного органа, обеспечивающего подготовку и проведение выборов в Нахчыванской АР.

Законопроект был вынесен на обсуждение и принят во втором голосовании. Первое голосование состоялось 8 июля 2025 года.