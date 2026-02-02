Ветер в Баку усилится

3 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в отдельных районах возможен туман.

Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится северо-западным, который временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 4-7° тепла, днем - 8-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 757 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ожидается на уровне 75-85 процентов.

В районах Азербайджана погода в основном будет без осадков, однако ночью и вечером местами возможны кратковременные осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными. Местами ожидается туман.

Западный ветер в ряде районов временами будет усиливаться.

Температура воздуха в районах ночью составит 3-7° тепла, днем - 13-18° тепла, в горах ночью - 0-5° тепла, днем - 8-13° тепла.

