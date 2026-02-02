Сборную Азербайджана U20 может возглавить хорватский специалист
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) рассматривает главного тренера "Сабах-2" Адино Мустеданагича в качестве основного кандидата на пост наставника сборной Азербайджана по футболу среди игроков до 20 лет.
Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.Biz.
Команда U20 в следующем году примет участие в чемпионате мира, который совместно примут Азербайджан и Узбекистан.
Среди местных тренеров также обсуждаются кандидатуры Агиля Набиева и Ильхама Ядуллаева, однако именно Мустеданагич считается приоритетным вариантом.
Хорватский специалист возглавляет "Сабах-2" с прошлого года, и в настоящее время команда лидирует в Лиге резервов. Этот результат привлек внимание АФФА. Дополнительным фактором называют рабочие отношения между ассоциацией и "Сабахом".
Напомним, что 43-летний тренер также руководит командой "Сабах" U19.
