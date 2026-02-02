Азербайджанцы все чаще выбирают безналичные расчеты

В 2025 году объем операций по кредитным картам в Азербайджане составил 9 миллиардов 483 миллиона манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, этот показатель по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 8%, или на 699 миллионов манатов.

Отмечается, что за отчетный период 5 миллиардов 473 миллиона манатов операций по кредитным картам пришлось на электронную коммерцию, 2 миллиарда 176 миллионов манатов - на операции через POS-терминалы, 1 миллиард 473 миллиона манатов - на операции через банкоматы, а 358 миллионов манатов - на операции, совершенные за рубежом.

Напомним, что по состоянию на 1 января 2026 года количество кредитных карт в стране составило 2 миллиона 77 тысяч.