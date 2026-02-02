Франция призвала Иран пойти на уступки США

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Ирану следует пойти на серьезные уступки Соединенным Штатам, чтобы избежать силового сценария.

Как передает Day.Az, об этом он сказал в интервью изданию Libération.

По словам главы французской дипломатии, США уже провели подготовку к возможной военной операции против Ирана, одновременно предложив Тегерану переговоры. "Этим предложением стоит воспользоваться - пойти на значительные уступки и радикальное изменение своей позиции", - подчеркнул Барро.

Он также заявил, что Иран должен "прекратить представлять угрозу для своих соседей в регионе и для интересов безопасности западных стран". Кроме того, министр отметил, что иранскому народу необходимо "вернуть себе свободу".

Барро призвал власти Ирана "прекратить репрессии и информационную блокаду, освободить задержанных, а также разрешить выезд из страны граждан Франции", в частности Сесиль Колер и Жака Пари.

Ранее Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что возможная атака США может спровоцировать региональный конфликт.