У Эчмиадзина отбирают армию

Автор: Лейла Таривердиева

Очень непростая задача стоит перед Николом Пашиняном. Премьер-министр Армении должен объяснить армянам, что белое - это белое, а черное, соответственно - черное. Почти две сотни лет армяне считали по-другому а теперь им приходится учиться жить в реальном мире. Это очень непросто. Расставание с мифами и завышенными амбициями, да еще так глубоко укоренившимися, - трудный процесс. Особенно когда есть масса желающих путаться под ногами.

Если судить по армянским СМИ, то пропаганда против действующего правительства очень широка. Большинство медиа страны проводят пропаганду в пользу реваншистской оппозиции. В принципе, их можно понять - в Армении тяжелая экономическая ситуация, и поэтому принцип "кто платит, тот и заказывает музыку", работает там без оглядки на интересы родного государства. А платят семейства Карапетянов и Варданянов, платит мафия Кочаряна. В этом оре почти не слышно голосов разума. 

На последней своей пресс-конференции премьер-министр Армении в очередной раз заявил, что тема так называемого "карабахского движения" должна быть закрыта навсегда. Сохраняя ее на повестке, Армения продолжает оставаться в геополитической западне, сказал Пашинян. В своем новогоднем обращении премьер предложил армянам, не согласным с этим курсом правительства, устроить революцию. Никакой революции не произошло, и теперь Никол Пашинян говорит: "революция не состоялась, мы будем продолжать эту политику".

Строя реальную Армению, Пашинян отказался от "карабахского вопроса" и от использования в политике таких инструментов армянства, как диаспора и церковь. За что стал мишенью для критики со стороны реваншистов и неустойчивых и все еще подверженных прежним мифам масс. На днях экс-президент Роберт Кочарян прямо обвинил Пашиняна в неиспользовании этого потенциала "на благо Республики Армения". В прежние годы диаспора и церковь, а не национальное армянское государство - Республика Армения, олицетворяли для мира армянский народ. В допашиняновские времена эти два инструмента очень активно использовались для продвижения преступных армянских интересов. Пашинян отказался от них, противопоставив Ереван диаспоре и вступив в борьбу с церковью.

На минувшей неделе церковно-реваншистские круги сотрясла очередная истерика.

Правительство Армении приняло жесткое решение по полковым священникам. По приказу министра обороны было распущено духовное предстоятельство вооруженных сил. Эта структура, действовавшая с 1997 года, была распущена, а полковые священники отправлены по домам. С 1 февраля деятельность так называемого духовного лидера ВС и в целом института военного духовенства прекращена. Это не значит, что военнослужащие будут лишены духовной поддержки. Но теперь назначением священников будут заниматься не ААЦ, а светские власти - управления морально-психологического обеспечения Генерального штаба ВС. Кроме того, духовную службу смогут осуществлять и срочники, имеющие соответствующее образование. В период прохождения службы они будут назначаться капелланами. Контроль за исполнением этого приказа министр обороны оставил за собой.

Таким образом, государство устранило контроль ААЦ над формированием мировоззрений личного состава ВС. ААЦ потеряла возможность влиять на идеологическую подготовку армянских военнослужащих и внедрять токсичные нарративы в неокрепшие умы молодого поколения. Армянские священники больше не будут вышагивать стройными рядами на военных парадах.

Патриотическая подготовка в армянской армии всегда строилась на националистических и человеконенавистнических постулатах церкви, серьезно искажающих представление о том, для чего существуют вооруженные силы. Армия всегда позиционировалась в Армении как средство реализации болезненных идеологических фантазий и осуществления экспансии, достижения неких "вековых чаяний" и "восстановления исторической справедливости". Армянского "воина" воспитывали в духе крайней ненависти к соседям, потому что только немотивированная ненависть могла заставить идти на тяжкие военные преступления, стремясь к достижению цели любыми средствами. Армянский народ и армянская армия в том числе, находясь не только духовно, но также морально, идеологически, политически и на уровне быта под давлением постулатов ААЦ, превратился в толпу, живущую надуманным прошлым и фактически оставленную без будущего.

В условиях, когда военное руководство, командный состав армии пропитаны коррупцией, а в ВС процветает насилие, церкви было очень удобно работать. В такой среде растить зомби проще всего. Правда, к построению профессиональной и правильно мотивированной армии это не имело никакого отношения.

Если брать шире, то армянская церковь уродовала сознание не только военнослужащих, зомбировалось общество в целом. Чтобы остановить это и дать обществу оздоровиться, Пашинян начал оттеснять ААЦ от возможностей влияния. За что Ереван, можно сказать, впервые в новейшей истории, был обвинен ПАСЕ в нарушении прав и свобод. Парламентская Ассамблея Совета Европы впервые увидела в Армении нарушения демократии, однако не там, где их стоило увидеть. Отношения властей с церковью это как раз позитивный процесс, своего рода санитарная обработка идеологических конюшен. У действующего премьер-министра всегда были натянутые отношения с Эчмиадзином, а попытка церкви в 2024 году возглавить переворот разозлила его окончательно.

Отвечая на соответствующие вопросы на январской сессии ПАСЕ, глава МИД Арарат Мирзоян назвал разговоры о притеснении ААЦ сплетнями. По его словам, в Армении нет преследования священнослужителей. Зато есть священнослужители, публично призывающие граждан силой устранить демократически избранное правительство.

Как известно, Эчмиадзин всегда был отдельным "государством", не считающимся с официальными властями страны. Руководители Армении сами ходили с поклоном к католикосам. Потому что не Армения, а церковь была центром, вокруг которого вращалось мировое армянство. Эта конструкция всегда держалась на идее "народа-мученика", и церковь тут выступала гарантом сохранения идентичности. В этой схеме армии отводилась роль практического исполнителя "вековых чаяний", проще говоря - оккупанта. Церковь непосредственно занималась формированием мировоззрения военнослужащих. Это мировоззрение не мешало вырезать мирные азербайджанские села, но никак не способствовало мотивации, толкающей на подвиги, и не побуждало желания умирать на чужой земле. Вторая Карабахская война стала демонстрацией полного провала церковных методичек для армии, составлявшихся в темных углах Эчмиадзина.

Чтобы превратить страну в реально национальное государство, которое само станет центром для мирового армянства, следовало устранить всемогущество Эчмиадзина. Конечно, для полной победы над злом придется вычистить огромный пласт мифологизированной истории и вытрясти идеологическую подушку сегодняшней армянской государственности. Но результатом станет первое в истории реальное армянское государство. У которого будет армия, защищающая границы собственной страны, а не убивающая детей и стариков на территории соседей.