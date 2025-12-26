Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянские реваншисты ошибаются, думая, что армянам Армении интересна судьба сепаратистов. Не важно, находятся они за решеткой в Баку, или допрашиваются в следственных органах самой страны. В свое время для армянского общества были созданы образы "героев", которых армяне были обязаны почитать. Как правило, это были кровавые "герои" - убийцы детей и стариков, террористы и прочие мерзавцы. Сегодня делается попытка избавить пантеон от подобных лиц, но этому активно сопротивляются реваншистские круги, поддерживающие свое реноме за счет имен "воинов-освободителей" времен Первой карабахской войны. Вторая война была совсем недавно и пришлась на период расцвета ИТ, поэтому с "героями" 44-дневной войны напряженка. Придумывать сказки о том, что происходило фактически у всех на глазах, очень сложно.

Одним из почетных "освободителей" является командир вооруженной банды под названием "Сисакан" Ашот Минасян, известный как "Ашот железный". Реваншисты сегодня развернули кампанию по типу "свободу Юрию Деточкину", требуя свободы для военного преступника, боевика, которым занялись правоохранительные органы.

По-видимому, от его клички пошло потешное словосочетание "железные ашоты", коим обозначались армянские боевики в первую и во вторую войну. Первоначально оно, конечно, звучало в контексте гордости за армянского, так сказать, супермена - "воина-победителя", который убивал мирное население Азербайджана, грабил и разрушал. Армянское общество приучали гордиться преступлениями своих "железных ашотов", однако далеко не всех приводило в патриотический экстаз зрелище нанизанных на нитку человеческих ушей, которые привозили с собой в Армению после первой войны армянские "победители".

Про прототипа "железных ашотов" Минасяна сегодня пишут все армянские СМИ. Он - гвоздь программы у оппозиции. Минасян обвинен в незаконном обороте оружия и заключен под стражу. Разумеется, этот факт поспешили использовать реваншисты, обвинившие власти в политическом преследовании старого негодяя, который "внес неоценимый вклад в победу арцаха".

Вклад Минасяна в оккупацию территорий Азербайджана и в этнические чистки как в Армении, так и в захваченных азербайджанских районах, действительно неоценим. В 2021 году, в процессе уточнения границы в районе Сюника и возвращения Азербайджану незаконно занимаемых армянами квадратных километров глава бандитской группировки собрал журналистов и заявил: "В апреле 1991 года перед аэропортом Капана были села, оттуда мы вычистили азербайджанцев. Эту же территорию (я не знаю, что подписал Никол Пашинян) сегодня хотят вернуть Азербайджану. Сюник ждет то, что было в 90-е годы, то есть - сегодня враг снова приставит нож к нашему горлу. Мы должны подняться на ноги всем народом, убрать Никола и сформировать правильную оборону".

Такие вот они, армянские "герои-освободители". Сегодня азербайджанский флаг развевается в двух шагах от того самого капанского аэропорта, откуда были "вычищено" коренное азербайджанское население. Что сильно огорчает разного рода минасянов.

Оппозиция очень обижена на власти за Минасяна и утверждает, что Никол Пашинян, дескать, хочет извести всех "карабахцев". Под карбаахцами подразумеваются сепаратисты и участники первой войны, создававшие проблемы даже самому карабахскому клану.

Незаконные оборот оружия - дело в Армении не новое. В дни апрельских боев 2016 года напуганный до смерти Серж Саргсян бросился собирать свою карабахскую братву. Престарелые боевики натолкались в автобусы и поехали в Карабах с выданным им оружием. Доподлинно неизвестно, был ли среди них "железный Ашот", но "воевать Баку" собрались тогда самые сливки оккупационных банд, так что он там, вероятно, тоже присутствовал. Вооруженная банда потрепанных разбойников торжественно выехала из Армении на оккупированные территории, однако в боях замечена не была. Доехали "освободители" до линии соприкосновения или нет, история умалчивает. После событий боевики переместились обратно в Армению, однако выданного им оружия сдавать не стали. Саргсян был в панике, опасаясь, что это оружие будет направлено против него. И не ошибся, о чем говорит последовавший затем мятеж террористической "Сасна црер" в Ереване.

Оружия ополченцы, конечно, не сдали. Начались вооруженные разборки между группировками внутри самих банд.

Количество незаконного гуляющего по стране оружия в Армении всегда было немалым. После Второй карабахской войны тысячи дезертиров бежали с фронта с оружием, и значительную часть его вернуть не удалось. Так что обвинение бандита Минасяна в обороте оружия это не преследование "героев" первой войны, как заявляет оппозиция. Эти обвинения имеют под собой реальную почву.

"Освободители" это позор Армении, прослойка, постоянно напоминающая армянам об их нехороших делах. Судя по всему, эти лица уже не являются объектом всеобщего лобызания. Подкладывать обществу таких "героев" становится все сложнее.