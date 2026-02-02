Раскрыта вероятность авиаударов США по Ирану

Авиаудары США по Ирану не являются неизбежными.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По информации издания, Пентагон перебрасывает дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО) для защиты Израиля, американских войск и арабских союзников в случае ответных действий Ирана и потенциального затяжного конфликта.

Если приказ будет отдан сегодня, военные смогут нанести лишь ограниченные авиаудары по Ирану. Однако решающий удар, к подготовке которого президент США Дональд Трамп призвал военных, вероятно, потребует от Вашингтона создания мощной системы противовоздушной обороны для защиты от ответных действий Ирана.

"Вопрос противовоздушной обороны имеет ключевое значение - насколько у нас достаточно материальных средств, чтобы обеспечить защиту наших войск и объектов в регионе от каких-либо ответных действий со стороны Ирана", - заявила бывший сотрудник Госдепартамента и эксперт по Ирану Сюзанна Мэлони.