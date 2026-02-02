https://news.day.az/azerinews/1813464.html Bakıda Azərbaycan Gənclərinin XI Forumu keçirilir - FOTO Fevralın 2-də Bakıda Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Gənclərinin XI Forumu keçirilir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, əvvəlcə gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan Gəncləri Günü münasibətilə gənclərə ünvanladığı müraciəti səsləndirib.
