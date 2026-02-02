На сколько повысятся зарплаты и пенсии в этом году?

Реализованный в прошлом году пятый социальный пакет, охвативший более 3 миллионов граждан, способствовал дальнейшему укреплению системы социальной защиты.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил член Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов, выступая на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"На повышения 2025 года дополнительно выделено 1,4 млрд манатов. Это означает, что с 2020 года по поручению Президента Ильхама Алиева на социальные пакеты направлено в общей сложности 7,6 млрд манатов. Если в 2024 году средняя месячная заработная плата по стране выросла на 8,1 %, то за первые 11 месяцев прошлого года рост составил 9,3 %. Ожидается, что окончательный показатель роста номинальной средней зарплаты за 2025 год будет официально объявлен в начале февраля. Предварительный прогноз - 9,2 %".

Байрамов также сообщил, что в ближайшие дни будут проиндексированы и повышены все виды пенсий:

"Ожидаемое повышение пенсий на 9,2 % затронет более 1,1 млн граждан и будет рассчитано с января. Это касается всех видов трудовых пенсий - по возрасту, по инвалидности и по случаю потери кормильца. В 2026 году средняя месячная пенсия в Азербайджане, по прогнозам, составит около 590 манатов, а средняя пенсия по возрасту достигнет 629 манатов, что более чем на 7,9 % выше по сравнению с 2025 годом".

Депутат отметил, что в государственном бюджете на 2026 год на социальную сферу предусмотрено 17,1 млрд манатов.

"Это свидетельствует о том, что в 2026 году усиление социальной защиты останется одним из основных приоритетов", - заключил он.